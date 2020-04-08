Токио, , 07:39 — REGNUM Руководство больницы университета Киото в Японии приказало 95 медработникам отправиться на самоизоляцию за нарушение правил медицинского учреждения, передает телеканал NHK.

Сообщается, что устав медучреждения нарушили 28 докторов, 57 интернов и десять других работников больницы. В частности, нарушители выходили из здания больницы на обед, распивали алкоголь с другими людьми, а также путешествовали.

Теперь им необходимо самоизолироваться на две недели в качестве меры по профилактике коронавирусной инфекции. В руководстве больницы подчеркнули, что на оказание помощи пациентам этот инцидент не повлияет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в больнице университета Кейо в японском Токио выявили 18 случаев заражения коронавирусом нового типа у интернов. Отмечалось, что первый случай заболевания среди медработников был выявлен еще 31 марта, после этого проверке на наличие COVID-19 подверглись 99 интернов. У 18 из них диагноз подтвердился.

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