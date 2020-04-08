Амстердам, , 07:39 — REGNUM 7 апреля в Нидерландах зарегистрировано 234 смертей от последствий коронавируса. Это вдвое больше, чем накануне, когда был зарегистрирован 101 смертный случай. Об этом говорится в ежедневной сводке Национального института здравоохранения и окружающей среды RIVM. При этом число госпитализаций, по данным института, продолжает выравниваться.

В Национальном институте здравоохранения и окружающей среды указали на то, что на вторники каждую неделю приходится самый высокий показатель смертей. По мнению RIVM, это связано с тем, что нередко смертные случаи и госпитализации, происходящие в пятницу или в выходные, регистрируются только в понедельник.

7 апреля зарегистрировано 292 новых госпитализаций, что также превышает показатель предыдущего дня, когда их было 260. По сравнению с прошлой неделей эти показатели значительно ниже: 2 апреля зарегистрировано 623 госпитализаций, а 3 апреля — 502.

Количество случаев заражения коронавирусом в стране выросло в течение 7 апреля на 777. Сейчас в Нидерландах официально установлено 19.580 заражений, однако реальные количество заражений и смертей всё ещё превышает официальные данные, поскольку тесты на заражение проходят в ограниченном объёме.

Впрочем, начиная с 6 апреля количество тестов будет увеличено с 4.000 до 17.500. С этой целью RIVM увеличил число своих тест-лабораторий с 15 до 41.