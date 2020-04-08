Посёлок Адамовка, Оренбургская область, , 07:33 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области к административной ответственности привлечен местный житель, нарушивший режим обязательной самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Адамовского райсуда.

По данным судебной инстанции, мужчина дважды допустил нарушение. В первом случае (3 апреля) было выдано предостережение. Однако 7 апреля местный житель вновь был замечен правоохранителями вдали от дома без уважительных причин.

На судебном заседании мужчина признал свою вину. Согласно постановлению, мужчина оштрафован на 1 тыс. рублей.

Напомним, в Оренбуржье с 1 апреля действует жесткий режим самоизоляции граждан из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.