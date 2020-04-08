Южно-Сахалинск, , 07:32 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 выявлено на Сахалине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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Таким образом, в островном регионе сегодня семь заболевших коронавирусной инфекцией.

В правительстве подчеркнули, что сахалинские медики работают сверхурочно и получают за это дополнительные выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, количество больных коронавирусом в Хабаровском крае выросло до 16 человек, одна пациентка 77 лет скончалась.