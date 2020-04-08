Кемерово, , 07:21 — REGNUM В Кемеровской области официально выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 11:00 (время местное) сегодня, 8 апреля, за сутки зарегистрированы два новых пациента с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Оба пациента сейчас находятся в инфекционной больнице Кемерова, их состояние стабильное. Также в больнице остаются ещё три пациента с подтверждённым диагнозом. Под наблюдением врачей находятся 12 пациентов с подозрением на коронавирус, они изолированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Новокузнецке официально подтверждено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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