Ла-Пас, , 07:19 — REGNUM Мэр боливийского городка Патакамайя Тибурсио Соке задержан полицией за разрешение провести массовый праздник в честь городского святого во время эпидемии коронавируса, 7 апреля сообщает издание El Deber.

В мероприятии, которое прошло в середине марта, приняли участие более 600 человек.

Кроме градоначальника арестованы двое организаторов мероприятия. По данным местной полиции, в результате халатности во время праздника шесть человек были инфицированы новым коронавирусом и еще один скончался от COVID-19. Мэр заявил, что он не давал разрешения на праздник.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Боливии из-за распространения коронавируса нового типа был введен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе Чили с Боливией столкнулись военные и гражданские