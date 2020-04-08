Петропавловск-Камчатский, , 07:23 — REGNUM Новый руководитель Камчатского края Владимир Солодов, отвечая на вопросы камчатцев в своем Instagram о том, почему в регионе не вводят режим ЧС в условиях пандемии коронавируса, сообщил, что для этого нет повода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ситуация с коронавирусом в нашем крае не отвечает критериям, при которых вводится режим ЧС. К счастью. Потому, что в числе критериев — групповые случаи заболевания и определенное количество умерших за один инкубационный период. Напомню, у нас всего два подтвержденных случая», — написал Владимир Солодов в своём Instagram.

Врио губернатора ещё раз напомнил, что ужесточение контроля за самоизолированными и прочие меры на Камчатке необходимы как раз для того, чтобы избежать негативного развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ужесточают меры борьбы с распространением коронавируса.