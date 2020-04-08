Абакан, , 07:09 — REGNUM Шестой случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально подтверждён в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в республиканском министерстве здравоохранения.

Заболевшая — женщина 1965 года рождения. Она госпитализирована в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Женщина 28 марта прибыла в Абаканский аэропорт рейсом из Москвы. За границей не была. Определяется круг контактных лиц.

На сегодняшний день в Хакасии коронавирусную инфекцию подозревают ещё у четырёх человек. Их анализы направлены в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Таким образом, по состоянию на 8 апреля в Хакасии подтверждено шесть случаев COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, в том числе три человека выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии от COVID-19 излечились ещё два человека