Хабаровск, , 07:02 — REGNUM В инфекционном госпитале Хабаровска скончалась первая пациентка с COVID-19. Ей было 77 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Пациентка, по данным ведомства была в контакте с прибывшим из зарубежной поездки в Испанию.

Как отметили в минздраве края, пациентка страдала множественными хроническими заболеваниями — ишемической болезнью сердца, стентированием коронарных артерий, сахарным диабетом и другими, включая онкопатологию.

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Хабаровском крае выросло до 16 человек.