Пекин, , 06:57 — REGNUM Власти Пекина возобновили строительство всех линий метро и железнодорожных проектов, которые были заморожены в начале года в связи с пандемией нового коронавируса, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщил директор отдела безопасности и качества Департамента ключевых строительных проектов Пекина Чжоу Гуанхуэй, в китайской столице запланировано на 2020 год вложить 34 млрд юаней (около $4,8 млрд) в 21 проект.

В их число входит новых участков на 16 линиях метро суммарной протяженностью 304,6 км, а также пять ключевых железнодорожных проектов протяжённостью 132,1 км. Китай намерен опережающими темпами продолжит строительство, дабы наверстать отставание.