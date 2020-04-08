Челябинск, , 06:57 — REGNUM В Челябинской области введена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трёх до семи лет. Законопроект приняли депутаты Заксобрания.

Право на деньги получат те семьи, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума или 10 330 рублей. Её размер составит 50% величины прожиточного минимума для детей.

Таким образом, в 2020 году каждая подпадающая под такие критерии семья сможет получить на каждого из детей 5 330 рублей. Она предоставляется в расчёте с 1 января 2020 года, но не раньше достижения ребёнком трёхлетнего возраста.