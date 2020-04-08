Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Соединенные Штаты запасли более 29 млн доз противомалярийного препарата гидроксихорохин, который пробуют использовать для лечения коронавирусной инфекции, и около десяти тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«У нас в наличии есть многие миллионы доз гидроксихлорохина», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что большая партия этого препарата была закуплена в Индии, которая разрешила экспорт гидроксихорохина в Соединенные Штаты в качестве исключения. Об этом, как признался сам американский лидер, он попросил по телефону премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, количество подтвержденных в США случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 396 тысяч. Жертвами заболевания с начала пандемии стали 12 722 человека.

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