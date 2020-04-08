Сургутский район, Югра, , 06:54 — REGNUM В Сургутском районе Югры ветераны Великой отечественной войны получат от администрации муниципального образования по 75 тыс. рублей. Об этом заявил глава района Андрей Трубецкой, пояснив решение «неоплатным долгом перед ветеранами».

«Помимо фронтовиков муниципальная выплата в 75 тыс. рублей будет полагаться труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих и инвалидов, узникам концлагерей, тюрем и гетто — всего 73 человека. На эти цели из бюджета Сургутского района запланировано 5,47 млн рублей. Условие только одно: получатели выплаты должны проживать на территории Сургутского района», — уточнил Андрей Трубецкой.

Отмечается, что помимо районных выплат. к 75-летию Победы вышеуказанные категории ветеранов получат федеральную выплату по указу президента России Владимира Путина и региональную выплату от правительства Югры.

Суммарно получается три вида выплат: из федерального бюджета 75 тыс. рублей в апреле-мае, из окружного 50 или 75 тыс. рублей в зависимости от категории и от администрации Сургутского района также по 75 тыс. рублей.