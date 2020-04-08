Магадан, Магаданская область, , 06:57 — REGNUM В Магадане на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в числе текущих вопросов обсудили и смягчение ограничений для малого и среднего бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

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Первый зампредседателя думы Андрей Зыков отметил, что стабильная эпидобстановка позволяет возобновить работу некоторых предприятий.

Министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Колымы Ирина Пеньевская сказала, что есть возможность открытия предприятий некоторых сфер деятельности.

По её словам, готовы к возобновлению работы 19 сфер: сельскохозяйственная и рыбоперерабатывающая, производство напитков, станции техобслуживания, ремонт компьютерной техники, ветеринарная деятельность, розничная продажа канцтоваров, оптика и сфера бытового обслуживания — с дистанцией 1,5 метра.

«Открыть предприятия сферы обслуживания — логичный и необходимый шаг. Нужно рассмотреть возможность открытия и других организаций, в том числе торговых, заведений общепита, при условии строгого соблюдения правил санитарной обработки, установленной социальной дистанции, обязательного использования средств индивидуальной защиты и применения профилактических мер», — сказал Андрей Зыков.

Принять окончательное решение предстоит губернатору Сергею Носову.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новоуральске Свердловской области сняли ограничения на въезд и выезд.