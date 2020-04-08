Новосибирск, , 06:46 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждены два новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что один мужчина вернулся из Москвы, второй в последнее время не выезжал из Новосибирска.

Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе достигло 13. «Круг контактов вновь выявленных пациентов установлен. Специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники связываются с ними, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты», — уточнили в оперштабе.

В детскую больницу за сутки с симптомами ОРВИ поступили два ребенка, вернувшихся из Санкт-Петербурга. Всего в больнице сейчас находятся 15 детей с подозрением на COVID-19. В инфекционную больницу госпитализировано 42 взрослых пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 11 человек с подтверждённым диагнозом. Двоих ранее выписали после лечения. Под наблюдением врачей — 4387 человек, снято с наблюдения 5514 жителей области.