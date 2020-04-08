Веллингтон, , 06:42 — REGNUM Еще 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Новой Зеландии за прошедшие сутки, сообщила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.

Также выявлено и 24 предварительно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Общее количество выявленных пациентов с COVID-19 в стране достигло 1210. Кроме того, за прошедшие сутки от болезни умер один человек, еще 282 выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась увольнять главу минздрава страны Дэвида Кларка за нарушение режима карантина. Она подчеркнула, что в обычной ситуации Кларк был бы отправлен в отставку, но сейчас он сохранит свой пост, чтобы не вносить дезорганизацию в систему здравоохранения страны в трудный момент.

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