Красноярск, , 06:41 — REGNUM На утро 8 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции, в том числе пять человек выздоровели. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, ещё одного пациента готовят к выписке.

Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» установлен у десяти человек (плюс два за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому находятся 5602 человека. Всего в крае обследовано 16 526 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 7 апреля также было подтверждено 32 случая коронавирусной инфекции.

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