Нур-Султан, , 06:32 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Казахстане возросло до 704 человек, 8 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения государства.

Ранее сообщалось о 697 случаях заражения. Новые случаи зарегистрированы в Кызылординской области (три человека) и в Атырауской области (четыре человека).

Кроме того, отмечается, что за время вспышки коронавируса в Казахстане 51 пациент выздоровел и выписан из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля стало известно, что в Казахстане COVID-19 диагностировали у 120 медиков.

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