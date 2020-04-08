Томск, , 06:29 — REGNUM В Томскую область, по данным МИДа, после возобновления авиарейсов по возвращению граждан России из зарубежных стран, в ближайшее время могут вернуться около 200 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Региональные власти заверили, что в Томской области отработан порядок размещения на карантин и обследования вернувшихся из-за рубежа граждан.

Прибывшие в регион будут обязаны уйти на самоизоляцию по месту проживания. Также есть возможность поместить их на две недели в обсерватор.

На самоизоляцию должны уйти как все вернувшиеся из-за рубежа, так и прилетевшие в Томск из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 7 апреля в Томской области было зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции, в том числе один человек выздоровел.

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