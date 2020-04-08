Владивосток, , 06:32 — REGNUM В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс», входящей в холдинг «Вертолёты России» прокомментировали ситуацию со смертью от коронавируса своего сотрудника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Умерший мужчина стал вторым человеком в Приморье, погибшим от коронавирусной инфекции.

«По прибытии 18 марта с территории другой страны сотрудник нашего предприятия сразу был помещён под наблюдение врачей в инфекционный госпиталь в городе Владивостоке. На протяжении полутора недель тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат, однако 27 марта диагноз подтвердился, болезнь развивалась стремительно и привела к летальному исходу. Руководство предприятия находится в контакте с родственниками данного сотрудника, им будет оказана поддержка. В настоящий момент в инфекционном госпитале города Владивостока под наблюдением врачей находятся ещё двое сотрудников, результаты их тестов на текущий момент отрицательные. Что касается двух других сотрудников, находящихся на лечении за пределами РФ, их состояние стабильно, без изменений», — сообщили на «Прогрессе».

Как сообщало ИА REGNUM, умерший находился в служебной командировке в Египте, куда авиазавод «Прогресс» поставляет свои вертолёты Ка-52.