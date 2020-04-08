Новосибирск, , 06:24 — REGNUM Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что вопрос сокращения срока самоизоляции пока не стоит.

«Сегодня, при помощи противоэпидемических мер, Новосибирская область смогла ограничить завозные случаи из других государств, — цитирует «Континт Сибирь» Позднякову. — Но сегодня есть другая высокоэпидемиологическая «горячая точка» — Москва и Московская область».

Из-за того, что сохраняется опасность привоза инфекции большим количеством рейсов из Москвы, подчеркнула инфекционист, режим самоизоляции в регионе будет действовать до особого распоряжения.