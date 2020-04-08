Челябинск, , 06:21 — REGNUM В Челябинской области утром 7 апреля на портале «Сетевой город. Образование» занимались больше 25 тысяч школьников. Об этом журналистам заявил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, проблемы с подключением были. Но провайдер увеличил мощность сигнала в пять раз. Областное минобразования держит ситуацию на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов школьники столкнулись с зависанием систем дистанционного обучения. Они перешли на дистанционку 6 апреля в связи с коронавирусной ситуацией.