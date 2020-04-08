Москва, , 06:16 — REGNUM Проводить регулярные физкультминутки и гимнастику для глаз на дистанционном обучении дома посоветовали школьникам в Роспотребнадзоре, соответствующие рекомендации 8 апреля опубликованы на сайте ведомства.

«Для профилактики переутомления через каждые 30−45 минут занятий необходимо проводить физкультминутку и гимнастику для глаз», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подробно описали комплекс упражнений физкультурных минуток, которые позволят улучшить мозговое кровообращение и снимут утомление, а также комплекс для обучающихся начального общего образования на уроках с элементами письма.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможно переносе сроков Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, проведение ЕГЭ перенесено на 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — на 9 июня 2020 года.

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