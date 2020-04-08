Новосибирск, , 06:14 — REGNUM Школы всегда должны быть готовы перейти в дистанционный режим работы. Сложившаяся ситуация позволила увидеть имеющиеся проблемы, заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Мы в курсе большого количества обращений от родителей — они все будут отрабатываться. В течение этой недели мы будем стараться выправить ситуацию и отладить работу системы дистанционного обучения, — прокомментировал министр. — Тем не менее образовательный процесс запущен, учителя контактируют с учениками, школы выстраивают систему обучения».

В новосибирских школах дистанционное обучение проходит, в зависимости от технических условий, по трём моделям. Первая — исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая — учебные материалы и задания передаются ученикам через электронную почту, мессенджеры и файлообменники. Третья — посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении санитарных требований (в первую очередь, школы сельской местности).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в городе Новосибирске на дистанционный режим обучения перешли 206 школ.

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