Улан-Удэ, , 06:11 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось до 54, сообщает 8 апреля пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

За сутки в регионе зарегистрировано четыре таких случая. В реанимацию помещены шесть пациентов с COVID-19. Еще 91 человек находятся в стационаре с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля власти Бурятии представили карту, которая в режиме «онлайн» указывает места, где могли находитьсялюди с коронавирусом.

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