Челябинск, , 06:09 — REGNUM Дополнительные ограничения на въезд в челябинские закрытые города Озёрск, Снежинск и Трёхгорный вызваны стремлением обеспечить их надёжную, непрерывную и безопасную работу. Об этом журналистам заявил губернатор Алексей Текслер.

«Это вопрос стратегической безопасности нашей страны», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, въезд в закрытые города ограничен. Прибывающие туда иногородние граждане должны максимально ограничить контакты. Также ограничения касаются выезда.

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