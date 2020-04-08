Якутск, , 06:22 — REGNUM В Якутск прибыл мобильный приёмо-передаточный комплекс Госкорпорации «Роскосмос», сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.

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Прибывшая аппаратура предназначена для космического мониторинга не только паводковой, но и лесопожарной обстановки. Мобильный приёмо-передаточный комплекс способен принимать информацию, которая позволит охватить более широкие территории Сибири и Дальнего Востока и более достоверно прогнозировать возможность чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковой и пожароопасной обстановкой.

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом весны регионы РФ активно готовятся и к паводку, и к пожароопасному сезону.