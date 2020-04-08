Чебоксары, , 06:01 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей оставаться дома, отметив, что в республике стали выявлять новые случаи коронавируса уже не у приезжих, а у контактных лиц. Чтобы «удержать ситуацию под контролем», в республике ужесточён режим самоизоляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель региона сообщил в своём видеообращении.

Врио главы Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Врио главы Чувашии напомнил, что 7 апреля «количество инфицированных в республике увеличилось на девять».

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«Эти люди ранее они находились под медицинским наблюдением. Анализы мы направляли в Нижний Новгород и Москву, восемь человек получили вирус в результате контактов в городе Чебоксары. Такое развитие ситуации нами прогнозировалось, поэтому была налажена заранее соответствующая работа. В санатории «Лесная сказка» был организован специальный обсерватор, подготовлено боле 300 коек со всем необходимым специальным оборудованием. Наша медицина готова для того, чтобы оказать действенную и необходимую помощь. Работают четыре лаборатории для того, чтобы сдать тесты.

Чтобы удержать ситуацию под контролем, сегодня мною было принято решение об ужесточении режима самоизоляции. Я подписал соответствующий указ. Теперь каждый, кто приезжает в Чувашию, должен в течение 14 дней находиться в режиме самоизоляции. Дорогие друзья, пожалуйста, оставайтесь дома», — призвал земляков Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь человек, у которых подтверждён коронавирус, контактировали с заболевшим COVID-19 в Чебоксарах. Ещё один человек — житель Канашского района — был обследован после приезда из Москвы.

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Напомним, с 7 апреля ужесточён режим самоизоляции: если ранее под домашний карантин попадали только граждане, которые прибыли из-за рубежа, то сейчас должны самоизолироваться все приезжающие из других регионов.