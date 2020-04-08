Чебоксары, 8 апреля 2020, 06:01 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей оставаться дома, отметив, что в республике стали выявлять новые случаи коронавируса уже не у приезжих, а у контактных лиц. Чтобы «удержать ситуацию под контролем», в республике ужесточён режим самоизоляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель региона сообщил в своём видеообращении.
Врио главы Чувашии напомнил, что 7 апреля «количество инфицированных в республике увеличилось на девять».
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Как сообщало ИА REGNUM, восемь человек, у которых подтверждён коронавирус, контактировали с заболевшим COVID-19 в Чебоксарах. Ещё один человек — житель Канашского района — был обследован после приезда из Москвы.
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Напомним, с 7 апреля ужесточён режим самоизоляции: если ранее под домашний карантин попадали только граждане, которые прибыли из-за рубежа, то сейчас должны самоизолироваться все приезжающие из других регионов.