Новоуральск, Свердловская область, , 06:01 — REGNUM В свердловском Новоуральске сняты ранее введённые ограничения на въезд и выезд. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Решение было принято на заседании оперативного штаба. Особые правила проезда распространят только на тех, кто использует временные пропуска. Это иногородние граждане и сотрудники предприятий, находящихся за пределами Новоуральска.

«Помните о собственной безопасности и здоровье ваших близких!» — призывают чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, суть ограничений сводилась, в частности, к тому, что для выезда из города нужно было разрешение мэрии. Поводом для ужесточения стала ситуация с коронавирусом.