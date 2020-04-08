Биробиджан, , 06:25 — REGNUM Полиция Еврейской автономной области опровергла распространяемое в мессенджерах сообщение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ЕАО.

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В сообщении говорится, что дверь подъезда одного из домов в Биробиджане заваривают электросваркой из-за того, что здесь проживал человек, у которого предварительно диагностирована коронавирусная инфекция.

«Данная информация не соответствует действительности. По факту её распространения сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщила пресс-служба.

В полиции также напомнили, что за распространение подобных фейков предусмотрена административная ответственность по статье 13.15 КоАП РФ. Виновного могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.

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