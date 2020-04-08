Владивосток, , 06:06 — REGNUM Медицинские работники Приморья, участвующие в оказании помощи гражданам с диагнозом «коронавирус», получат стимулирующие выплаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Врио зампреда правительства — министр здравоохранения края Анастасия Худченко рассказала, что на эти выплаты будет направлено 70,1 млн рублей из краевого бюджета.

«Эта выплата стимулирующего характера предусмотрена для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, которые либо работают с такими пациентами, либо работают в повышенной зоне риска», — пояснила министр.

Ранее в марте уже было выделено 32 млн рублей на доплаты, и до 10 апреля, по словам министра, медики должны получить выплаты за март.

«Предусмотрена доплата врачам в размере 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 15 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу и прочим работникам — 8 тысяч рублей. Размер выплаты работнику медицинского учреждения устанавливается пропорционально фактически отработанному им времени», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области на выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными или в зоне риска, выделено 100 млн рублей.