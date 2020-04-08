Новосибирск, , 05:59 — REGNUM В Новосибирске 206 школ уже перешли на дистанционный режим обучения. Необходимые технические условия для проведения удалённых уроков с педагогами есть у 90% учащихся. Такие данные привели в мэрии города.

«С 6 апреля в абсолютном большинстве школ Новосибирска организован дистанционный образовательный процесс. С 10 апреля на такой режим обучения перейдут коррекционные школы и школы при ГУФСИН, — рассказал мэр муниципалитета Анатолий Локоть. — Для меня важно, что электронная система успешно стартовала и работает. Мы используем её максимально для того, чтобы не потерять качество и темпы преподавания. Однако для того, чтобы не отстать, чтобы дети смогли вовремя сдать ЕГЭ, ОГЭ, надо возвращаться к классической системе образования».

Дистанционное обучение в новосибирских школах, в зависимости от технических возможностей, ведётся по разным моделям и на нескольких платформах: сетевая дистанционная школа Новосибирской области, ЯКласс, Яндекс. Учебник, Учи.Ру, РЭШ и др.

По словам заместителя председателя совета депутатов Новосибирска Рената Сулейманова, дистанционно сейчас обучаются более 170 тысяч школьников.

В Новосибирске решено разработать свою платформу дистанционного преподавания.

Согласно официальным данным, в Новосибирске 129 общеобразовательных школ, 17 гимназий, 21 лицей, 16 школ с углубленным изучением предметов. Учеников — более 176 тыс.