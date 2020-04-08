Нью-Йорк, США, , 05:47 — REGNUM Число умерших от заболевания коронавирусной инфекцией в американском городе Нью-Йорк достигло 4009 человек, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что число умерших от коронавируса уже превысило число жертв от теракта 11 сентября 2001 года, когда самолеты врезались в Башни-близнецы. Тогда в результате трагедии в городе погибли 2753 человека.

При этом за прошедшие сутки в городе от коронавирусной инфекции умер 731 человек. Это является рекордным показателем суточной смертности в Нью-Йорке с начала пандемии.

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