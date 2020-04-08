Сеул, , 05:45 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 10 384 после выявления 54 новых случаев за сутки, 8 апреля сообщается на сайте организации Центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Кроме того, за последние 24 часа в республике от COVID-19 скончалось 14 пациентов. Общее количество жертв инфекции составило 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля стало известно, что в Южной Кореедва пациента с коронавирусом нового типа выздоровели после того, как медики перелили им плазму от переболевших COVID-19 людей.

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