Ульяновск, 8 апреля 2020, 05:42 — REGNUM В Ульяновской области выросло число первичных положительных тестов на коронавирус. Их количество достигло 37. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.
В настоящее время в Ульяновской области официально подтверждено федеральной лабораторией четыре случая заболевания коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе количество предварительно подтверждённых случаев коронавируса выросло за два дня с 15 до 17. Из них 13 человек — жители посёлка Карсун. В том числе два человека — медицинские работники: одна из них — вернувшаяся из ОАЭ медсестра, которая не поставила в известность о заграничной поездке руководство больницы.