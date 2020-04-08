Ульяновск, , 05:42 — REGNUM В Ульяновской области выросло число первичных положительных тестов на коронавирус. Их количество достигло 37. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

В настоящее время в Ульяновской области официально подтверждено федеральной лабораторией четыре случая заболевания коронавирусом.

«Ситуация развивается с прогнозами по не самому лучшему сценарию. Число предварительных положительных тестов продолжает расти. И если на вчерашний день (6 апреля, — Прим. ИА REGNUM) их было 16, то сегодня (7 апреля, — Прим. ИА REGNUM) под подозрением находятся уже 37 человек», — сказал Сергей Морозов, отметив, что ожидаются результаты повторных тестов «из федеральной лаборатории».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе количество предварительно подтверждённых случаев коронавируса выросло за два дня с 15 до 17. Из них 13 человек — жители посёлка Карсун. В том числе два человека — медицинские работники: одна из них — вернувшаяся из ОАЭ медсестра, которая не поставила в известность о заграничной поездке руководство больницы.