Владивосток, , 05:53 — REGNUM Ещё три случая официально подтвержденного заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По информации территориального управления Роспотребнадзора, положительные заключения получены ещё на трёх приморцев, предварительные тесты которых находились в статусе «сомнительные».

"Среди заболевших — двое мужчин и одна женщина. COVID-19 официально подтвержден у жителя Находки, который вернулся из Америки, где проживал долгое время. В другом случае семейная пара: муж вернулся из Москвы, где заболел сам и затем заразил супругу. Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале», — сообщили в оперативном штабе.

Всего на карантине в медучреждениях Приморья находятся 52 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье умер второй пациент с диагнозом коронавирусной инфекции, он прибыл из Египта, где находился в служебной командировке.