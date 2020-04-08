Ханты-Мансийск, , 05:40 — REGNUM В Югру поступит более миллиона штук медицинских масок. Власти ХМАО оценили потребности автономного округа в средствах индивидуальной и коллективной защиты посредством видеоконференцсвязи с муниципалитетами, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

По словам директора департамента промышленности автономного округа Кирилла Зайцева, на сегодняшний день централизованно закуплено 100 тыс. кв. м марли, 90 тыс. штук антисептиков по 100 мл. Для медицинских учреждений законтрактованы одноразовые маски на 1,2 млн штук. Ведётся постоянный мониторинг наличия защитных костюмов, очков, респираторов для медперсонала.

Кроме того, ведутся переговоры по поставкам дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких в Югру.