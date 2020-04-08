Якутск, , 05:50 — REGNUM Власти Якутии заявили, что полностью закрыть аэропорт и все транспортные связи с регионом нельзя — это приведёт к остановки жизнедеятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Коронавирус завезли в Якутию местные жители, возвращающиеся из-за границы. В этой связи якутяне считают, что необходимо закрыть любой заезд в республику.

«Мы не можем позволить себе закрыть «ворота» в Якутию, потому что в республику прилетают наши родственники, а республике необходимо продолжать жить. Но соблюдать правила в части изолирования и разрыва контактов нужно в обязательном порядке», — сказала заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на 8 апреля зафиксировано 16 заболевших коронавирусной пневмонией.