Нанкин, Китай, 8 апреля 2020, 05:33 — REGNUM Морская полиция провинции Цзянсу на востоке Китая изъяла свыше 1000 тонн контрабандных нефтепродуктов в прибрежных водах близ города Наньтун, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа
Полицейские засекли подозрительное судно близ бухты Ляньсин города Цидун близ Наньтуа после получения наводки. Однако, подозреваемые проигнорировали все требования правоохранителей, выключили прожекторы и попытались скрыться от преследования.
Полицейские направили к судну катера, дабы остановить его. После погони, которая длилась более двух часов, полицейские сумели остановить судно. На борту находилось семеро подозреваемых и контрабандные нефтепродукты. Расследование продолжается.