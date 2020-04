Ирвайн, США, , 05:32 — REGNUM Студия Obsidian Entertainment выложила в сеть трейлер своей новой игры Grounded, в котором она сообщила о дате её релиза. Ролик был опубликован 7 апреля на YouTube-канале компании.

Grounded выйдет в продажу 28 июля 2020 года. Это будет необычная приключенческая игра на выживание, в которой геймерам предстоит выступить в роли подростка, уменьшенного некой машиной до размеров насекомого.

«Стань большим или никогда не вернёшься домой», — такой слоган зрители могут видеть на экране в конце трейлера.

Игрокам будет предложено выживать в новых условиях. Они смогут строить дома и укрепления, а также создавать различное оружие и броню, которые помогут им не стать едой для агрессивных насекомых.

