Ханты-Мансийск, , 05:26 — REGNUM В Югре развёрнуты шесть контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах, ведущих в соседние регионы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе ХМАО по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Пункты расположены в Нижневартовском районе (участок дороги Нижневартовск-Стрежевой), в Нефтеюганском районе (возле посёлка Салым), в Ханты-Мансийском районе (возле посёлка Горноправдинский), в Сургутском районе и Советском районе в направлении на Свердловскую область, на 437 километре автодороги «Югра».

На контрольно-пропускных пунктах работают сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Ведётся проверка документов и соблюдения карантина лицами, подлежащими обязательной самоизоляции на 14 дней.

Напомним, на утро 8 апреля в Югре зарегистрировано 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, трое из них выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 7 926 жителей Югры.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти ХМАО рассказали о 19 новых случаях коронавируса