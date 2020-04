Лондон, , 05:16 — REGNUM Студия Hello Games выложила в сеть трейлер своей новой игры The Last Campfire. Видео было опубликовано 7 апреля на YouTube-канале Xbox.

В ролике ведущий дизайнер проекта Стивен Берджесс рассказывает геймерам, о чём думали разработчики, когда они создавали игру. Видео также показывает первые несколько минут игрового процесса The Last Campfire.

Релиз The Last Campfire запланирован на лето 2020 года. Игра будет представлять собой необычное приключение, в рамках которого геймерам предложат решать головоломки. Её особенностью станет то, что каждая новая головоломка будет выглядеть по-другому, а не будет становиться всё сложнее по ходу прохождения.

