Якутск, 8 апреля 2020, 05:28 — REGNUM Лаборатория Новосибирска подтвердила положительный тест на коронавирус, взятый у жительницы Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Жительница Якутии прилетела из Нидерландов. Таким образом, в республике на 8 апреля официально зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции. Излечилось восемь человек.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев утвердил перечень поручений по повышению эффективности и приоритизации расходов регионального бюджета. Высвободившиеся деньги направят на финансирование первоочередных мероприятий в борьбе с коронавирусной инфекцией.