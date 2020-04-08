Сент-Джонс, 8 апреля 2020, 05:12 — REGNUM Первый летальный случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Антигуа и Барбуде, сообщает пресс-служба правительства страны.
Также сообщается, что в Антигуа и Барбуде подтверждено уже 19 случаев заражения коронавирусом нового типа.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего мониторинг на основе официальных данных, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 1,4 млн. Число подтвержденных летальных случаев достигло 82 074.