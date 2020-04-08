Куньмин, Китай, , 05:08 — REGNUM В пограничной провинции Юньнань на юго-западе Китая задержан наркоторговец с 37,5 кг героина, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Полиция столицы провинции города Куньмина немедленно собрала специальную рабочую группу после того, как получила наводку на некоего гражданина, который собирался ввозить наркотики в страну.

После проведения серии расследований, правоохранители схватили подозреваемого. Операция по его поимке прошла 30 марта. Расследование пока еще не закончено. У него при себе было 37,5 кг наркотиков.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, провинция Юньнань является китайской передовой линией фронта в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ, поскольку граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли.