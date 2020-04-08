Чанчунь, Китай, , 05:00 — REGNUM Китай отведет 80 млн кубометров воды до Сяньхайских водно-болотных угодий в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщили 7 апреля в Министерстве водных ресурсов КНР.

Из-за недостатка осадков, районы Сянхайских и Нюсинотаобаоских водно-болотных угодий резко пересохли, а их природное биоразнообразие находится под угрозой. Для недопущения экологических бед, власти приняли решение отвести сюда воды из водохранилища, расположенного в 192 км от них.

Отметим, что Сянхайские болота расположены в уезде Тунъюй на северо-западе провинции Цзилинь. Они являются природным водохранилищем, где обитают редкие виды диких животных и растений.