Тюмень, , 04:59 — REGNUM В Тюменской области пасхальные православные богослужения будут транслировать онлайн в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в своём паблике в социальных сетях пресс-секретарь Тобольско-Тюменской епархии Григорий Мансуров.

«Для того, чтобы побывать в храме, не нужно выходить из дома. Службы на этой и следующей неделе, включая праздничное Пасхальное богослужение, можно будет смотреть в прямом эфире на телеканале «Тюменское время» и в наших официальных группах в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на YouTube», — сообщает пресс-секретарь Тобольской епархии.