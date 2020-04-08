Тюмень,
8 апреля 2020, 04:59 — REGNUM В Тюменской области пасхальные православные богослужения будут транслировать онлайн в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в своём паблике в социальных сетях пресс-секретарь Тобольско-Тюменской епархии Григорий Мансуров.
«Для того, чтобы побывать в храме, не нужно выходить из дома. Службы на этой и следующей неделе, включая праздничное Пасхальное богослужение, можно будет смотреть в прямом эфире на телеканале «Тюменское время» и в наших официальных группах в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на YouTube», — сообщает пресс-секретарь Тобольской епархии.
Расписание трансляций: 12 апреля (Вербное воскресение) 9:30—11:30 по местному времени — Литургия из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля; 17 апреля (Великая пятница) 17:00—19:30 по местному времени чин Погребения — богослужение из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля; 18−19 апреля, в Светлое Христово Воскресение — Пасху Господня, в 23:30—02:00 по местному времени — праздничное Пасхальное богослужение из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля.