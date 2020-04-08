Лима, , 04:42 — REGNUM Две зараженные коронавирусом нового типа женщины, проживающие в Перу, родили здоровых детей, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что первый ребенок родился 27 марта, второй — 31 марта. При родах женщинам сделали кесарево сечение, чтобы избежать осложнений. После родов новорожденных проверили на наличие коронавируса нового типа.

«К счастью, вертикальная передача вируса не подтвердилась. Это означает, что вирус не передается от матери к ребенку», — заявил врач Карлос Альбретч.

Отмечается, что матери после родов чувствуют себя хорошо, несмотря на лечение от коронавирусной инфекции.