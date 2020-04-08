Гонконг, Китай, , 04:36 — REGNUM Китай поделился актуальной информацией о заболеваемости новым коронавирусом за пределами материковой части страны, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 935 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, включая четыре смерти. В САР Макао подтверждено 44 случая заражения COVID-19 и 376 случаев выявлено на Тайване, включая пять смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 81 802 человек по подтвержденным данным, из них 3333 человека скончались.

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