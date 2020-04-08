Сантьяго, , 04:27 — REGNUM Сопротивление со стороны чилийских военных встретили около двухсот боливийских жителей, стремящихся перейти границу Чили и Боливии и попасть на родину, 7 апреля сообщает издание El Deber.

В ходе конфликта в военнослужащих полетели различные предметы. В ответ они применили слезоточивый газ. Сообщается о пострадавших в результате происшествия. Мэр чилийского поселка, расположенного на границе республик, призвал власти Боливии позаботиться о всех своих гражданах, которые пытаются вернуться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Чили власти республики подтвердили 4471 случай инфицирования новым коронавирусом.

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